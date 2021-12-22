Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık Perşembe 02.00-03.00 ve 09.00-15.00 ile 24 Aralık Cuma 02.00-03.00 saatlerinde, tesis çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Barbaros Mahallesi Yeniyol Sokak, Adliye Caddesi, Orman Sokak, Gündem Sokak, Özefe Sokak, Karadut Sokak ile Üstün Korugan Caddesinin bir kısmı, Özengi Sokak, Özenli Sokak, Samyeli Sokak, Erkent Sokak, Orman Sokak'a elektrik verilemeyecek.