Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf. AA]
Konya'da sentetik uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Akşehir ilçesinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.G. ile H.K'nin üzerinde 17 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.G, hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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