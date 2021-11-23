Karayel, MTTB Bayburt Şubesi tarafından Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum ve Türkiye'nin Geleceği" konulu konferansta, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde şu anda böyle bir toplantı yapabildiklerini söyledi.

Geçmişte Türkiye'de sivil toplum anlamında yaşadıkları sıkıntıları anlatan Karayel, "Yaş itibarıyla sizlerle konuştuğumuzda üniversitedeki kardeşlerimiz Türkiye'nin her zamanını şimdiki gibi kabul edebilir. Ama ben başörtüsü eylemlerinde bulunmuş birisiyim. Dolayısıyla her zaman üniversitelerde başörtüsü serbest değildi. Sivil toplum dediğimiz zaman doğadan çöp toplamak için bile bir araya gelmek isteseniz gelemezdiniz. Türkiye daha önce böyle bir yerdi." dedi.

Türkiye'nin geleceği için gönüllü teşekküller ve sivil inisiyatiflerin önemli olduğunu vurgulayan Karayel, geçmişte egemen güçlerin buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Özgürlükler anlamında Türkiye'nin birkaç kişinin bir araya geldiğinde örgüte sokulduğu bir yer olduğunu ifade eden Karayel şunları kaydetti:

"Ben o günleri size yaşım çok yakın ama çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla sivil toplum çok önemli ama aynı zamanda dünyadaki düzene baktığınızda ve bağdaştırdığınızda özellikle emperyalist zihniyetlerin kendi toplumları içerisindeki demokrasiyi de kendi toplumlarına hak olarak görürler başka toplumlara hak olarak görmez. Çünkü başka toplumlardaki darbeleri organize ederler, demokrasiyi yıkarlar ondan sonrada çıkıp demokrasiden bahsederler. O zihniyet, ülkelerinde eninde sonunda organize topluluklar ki, bizim insanımız organize edilmesine müsaade edilmese bile irfanından dolayı her zaman doğruyu yapmıştır. İşte o güçler doğu toplumlarında, Türkiye'de veya istemedikleri yerlerde sistem düzelmesin diye önce sivil toplumu engellemişlerdir."

Konferansta AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de birer konuşma yaptı.