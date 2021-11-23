Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de evin bahçesindeki boş karavanda patlama meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir evin bahçesindeki boş karavanda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Armağan Melis Sokak'ta kimsenin oturmadığı bir evin bahçesindeki boş karavanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını söndürdü, karavanda hasar oluştu.
Patlamanın karavanda bulunan LPG tüpünden kaynakmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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