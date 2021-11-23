Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı
[Fotoğraf:AA arşiv]
Zanlıların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evden 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları incelendi.
Hırsızlık zanlılarının 18 yaşından küçük Y.G, B.G, N.G. ve N.G. olduğu belirlendi.
Y.G. ve B.G. Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde gözaltına alındı, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sıradaki Haber
Mardin'de `Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele` çalıştayı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz