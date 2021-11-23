İl Jandarma Komutanlığınca, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimleri kapsamında, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" icra edildi.

Üç aşamalı olarak 134 tim ve 431 personel ile 75 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 7 bin 748 kişinin sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Ayrıca, uygulamada 1470 araç kontrol edildi, 23 araç trafikten men edildi, 1 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.