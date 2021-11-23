Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Nevşehir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı, sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden firar etti.
Nevşehir'de alınan bilgiye göre, polis, hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen A.A'yı (43) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı, raporunun çıkması beklenirken polislerin elinden kaçtı.
Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
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