Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Narkotik köpeği "Felix" ile yapılan aramalarda, pişmaniye kutularına gizlenmiş 1 kilo 540 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin ele geçirildi.

İlçede polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalarda ise 201 uyuşturucu hap, 20 gram metamfetamin, av tüfeği ve 3 tabanca bulundu.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde de sokak satıcılarına yönelik operasyonda, şüphelenilen bir kişinin üst aramasında ele geçirilen bir miktar eroine el konuldu.

Zanlının uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında ise 53 gram eroin ile 14 uyuşturucu hap bulundu.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince de durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda, 9 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından tutuklandı.