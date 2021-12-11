Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli M.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının ikametinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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