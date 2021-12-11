İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen bu ülke vatandaşı M.K.'nin kaldığı adresi tespit etti.

Adrese yapılan baskında M.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.