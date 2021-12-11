Vali Gürel, Kaymakam Ahmet Tan, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç ile belediyenin yatırımlarını yerinde inceledi.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda yürütülen "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde finanse edilen Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliğini gezen Vali Gürel, Belediye Başkanı Ertuğrul'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ertuğrul, projeyle kaz yetiştiriciliğinin Eflani'yi yeni gelir kapısı olmasını amaçladıklarını kaydetti.

"2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında BAKKA tarafından desteklen ve Belediye öz kaynaklarıyla yapımı sürdürülen Eflani Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu Projesi inşaat alanında da incelemelerde bulunan Gürel, çalışmalar hakkında Ertuğrul'dan bilgi aldı.

Eflani Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve çocuk oyun alanları ile piknik masalarının bulunduğu mesire alanında incelemelerde bulanan Gürel, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kıbrıs Gazisi Adil Haymana'ya ziyaret

Vali Gürel, Kaymakam Tan ve Başkan Ertuğrul ile kısa süre önce oğlu Bekir Haymana'yı kaybeden Kıbrıs Gazisi Adil Haymana'ya taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen ziyarette Vali Gürel, Haymana ailesine taziyelerini ilettti.

Gürel, Bostancı köyüne misafir oldu

Bostancı köyünü ziyaret eden Gürel, köy konağında vatandaşlarla sohbet etti.

Bostancı köyü muhtarı Vasfi Karagözoğlu, yol sorunu başta olmak üzere köyün sorunları hakkında Gürel'e bilgi verdi.

Muhtar Karagözoğlu ile köy sakinleri tarafından iletilen sorunları çözümü için çalışmaların yapılacağını ifade eden Gürel, köy sakinleriyle sohbet etti.