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Güncel
İHA 22.06.2023 23:26

Konya’da traktör taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde traktör taşıyan tırın kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya’da traktör taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Akören Mahallesi Ötügen mevkiinde meydana geldi.

T.T. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralanırken yüklü olan traktörler yola ve şarampole savruldu. Traktörlerde maddi hasar meydana geldi.

Konya’da traktör taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne hastanesine kaldırıldı.

Kara yolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araçlar tarla yollarından ve karayolundan kontrollü olarak gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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