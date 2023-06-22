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Güncel
AA 22.06.2023 22:54

Niğde'de restorasyonu süren eski kilise, kütüphane olarak hizmet verecek

Niğde'de restorasyonu süren Yahya Peygamber Kilisesi, kütüphaneye dönüştürülecek.

Niğde'de restorasyonu süren eski kilise, kütüphane olarak hizmet verecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç, Eskisaray Mahallesi'ndeki 1861 yılında yapılan mülkiyeti Niğde Belediyesine ait Yahya Peygamber Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer'den bilgi aldı.

Kütüphane olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen kilisenin restorasyonu için yaklaşık 13 milyon 500 bin lira ödenek temin edildi.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan kilisenin ağustos ayında kütüphane olarak hizmete açılması planlanıyor.

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Niğde Restorasyon
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