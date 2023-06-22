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Güncel
İHA 22.06.2023 22:06

Bingöl’e 10 ilden gelen 200 sporcu atletizm pistinde ter döktü

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmaları için Bingöl’e gelen genç sporcular pistte ter döktü.

Bingöl’e 10 ilden gelen 200 sporcu atletizm pistinde ter döktü

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmaları 20-21 Haziran tarihlerinde Bingöl’de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı faaliyeti olan Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmaları için Ağrı, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Kars, Muş, Malatya, Tunceli, Elazığ ve Van illerinden 200 sporcu bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm tesislerinde yapılan yarışmalar sonucunda kız ve erkeklerde ilk 6 sırayı elde eden takımlar yarı finale yükselerek illerini yarı final etabında temsil edecek.

Engelli ve engelsiz koşudan atlamaya, gülle atmadan cirit atmaya kadar birçok alanda spor müsabakasının düzenlendiği yarışma ile ilgili açıklama yapan Atletizm İl Temsilcisi ve aynı zamandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Osman Orman, `Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı'nın iş birliğinde dün ve bugün Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm grup birinciliği yarışmalarını icra ediyoruz. Yarışmalara 10 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı. Bu yarışmalarda bir çok branş var. Teknik branşlar var, koşular var, atma ve atlamalar var. Yarışmalarda ilk 6’ya giren illerimiz kentlerini yarı final müsabakalarında temsil edecekler. Aynı zamanda takımları ilk altıya giremeyen sporculardan da ilk üçe giren ferdi sporcular da bireysel olarak illerini temsil etmeye devam edecekler. Müsabakalarda 40 hakemimiz görev yapıyor` dedi.

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