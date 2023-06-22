Aydın’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye geneli eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.Bu çerçevede Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler, Nazilli, Söke ve Kuşadası ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet dijital hassas terazi, 2 adet tabanca ve 14 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 220 TL ve 250 Euro para ele geçirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan adli aranma kayıtları bulunan 4 aranan şahıs da yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 9 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.