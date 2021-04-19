Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının sahibi, hastaneye kaldırıldı.
Boyacıali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının sahibi Tamer Çavdar, iş yerinin kepenklerini açtığı sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çavdar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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