Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kaçak avlanan balıklar suya bırakıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli’nde kaçak avcılık denetimleri kapsamında baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl jandarma ekiplerinin koordinesiyle Kayalı Barajında denetim gerçekleşti.
Gerçekleşen denetimde su ürünleri kontrol görevlileri tarafından mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış 800 metre misina ağ tespit etti.
Ekipler tarafından toplanan ağ da takılı kalan balıklar suya bırakıldı.
Etiketler: Balıkçılık Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Avcılık
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