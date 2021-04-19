İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl jandarma ekiplerinin koordinesiyle Kayalı Barajında denetim gerçekleşti.

Gerçekleşen denetimde su ürünleri kontrol görevlileri tarafından mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış 800 metre misina ağ tespit etti.

Ekipler tarafından toplanan ağ da takılı kalan balıklar suya bırakıldı.

