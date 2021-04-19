Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.
Açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Yukarıakın köyünde 6 Nisan'da başlatılan karantinanın kaldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz