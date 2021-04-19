Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da seyir halindeki minibüs yandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Sağmalı Mahallesi mevkisinde Özgür Kutluk idaresindeki 30 YD 467 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı.
Alevi fark eden Kutluk ve yanındaki kişi minibüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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