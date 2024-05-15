Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A.'yı tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı başından silahla vurarak öldüren Mevlüt T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Suçunu itiraf etti

Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayet zanlısını, yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının, yakalanmadan önce İrem E.'yi de vurmak istediği öne sürüldü.