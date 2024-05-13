Balıkesir'de Filistin'e destek için yürüdüler

Balıkesir Şeyh Lütfullah Camii önünde toplanan kalabalık, Zağnos Paşa Camii'ne yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar atıp Filistin halkına dayanışma mesajları verdiler.

Yürüyüşe AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Zulüm son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Yürüyüşe katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Gazze’ye yapılan insanlık dışı saldırılara karşı sesimizi duyurmak ve bu cani saldırıları lanetlemek ve katliamlara maruz kalan kardeş Filistin halkına destek olmak amacıyla, Balıkesir Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen “Filistin Yürüyüşü” programına katıldık. İnsanlığın vicdanını kanatan zulüm son bulana kadar, Filistin özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.