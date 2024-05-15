Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.05.2024 13:59

Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi

Çorum Valiliğince düzenlenen Satranç Şöleni'nde öğrenciler açık havada satranç oynama fırsatı buldu.

Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi

Kentte satrancı yaygınlaştırmak amacıyla Kadeş Barış Meydanı'nda 1. Valilik Satranç Şöleni düzenlendi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte satranç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla şölen düzenlediklerini söyledi.

Satranç sporunu önemsediğini belirten Dağlı, "Satranç, çocuklarımızın hem zihin gelişimine hem pratikliğine hem akıl gelişimine faydalı olduğu gibi zararlı alışkanlıklardan korunmasında da önemli etkenlerin başında geliyor." dedi.

Sporun yaygınlaşması için Çorum'daki her okulda bir öğretmeni satranç için görevlendirdiklerini dile getiren Dağlı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında da Türkiye Satranç Federasyonu ve Yeşilay Çorum temsilciliğiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi



"Satranç, stratejik bir oyun ve zihinsel bir egzersizi gerektiriyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, etkinlikle Çorum'da gençleri ve velileri satrançla buluşturmak istediklerini anlattı.

Satranç oynamayı yaygınlaştırmayı planladıklarına dikkati çeken Çağlar, "Çünkü satranç, stratejik bir oyun ve zihinsel bir egzersizi gerektiriyor. Bu yüzden böyle bir etkinliği organize ettik. Elbette bunu bir spor salonunda yapılabilirdik ama toplumda satranca karşı farkındalık oluşturması için Kadeş Barış Meydanı'nda yaptık." diye konuştu.

Törende Vali Dağlı ve Çağlar ile Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kentte geçmişte düzenlenen satranç şampiyonalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerini verdi.

Şölende müsabakalar, Vali Dağlı'nın ilk hamleyi yapmasının ardından başladı.

Farklı yaş kategorilerinden öğrenciler, derece almak için gün boyu yarışacak.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı
14:40
İsrail ordusunun Nekbe'nin yıl dönümündeki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli öldü
14:34
Konya'da hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden fizyoterapiste 5 ay hapis
14:16
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
14:07
Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
14:02
Türkiye "cep"ten konuşmada yine zirvede
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
FOTO FOKUS
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ