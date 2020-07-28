Konya'nın Kulu ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Okçu yönetimindeki 42 AFJ 919 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 135'inci kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.