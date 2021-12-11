İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Karatay Sanayisi'ndeki bir iş yerinden, taşıtlara ait 200 bin lira değerindeki silindir kapağı ve motor blokların çalındığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, hırsızlığın yapıldığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyete götürülen Bayram P'nin (39) hırsızlık, mala zarar verme, yaralama gibi olaylardan 13 suç kaydının olduğu belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.