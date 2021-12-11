Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.