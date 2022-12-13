Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda park halindeki araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Betül Kutlu idaresindeki otomobil, Necmettin Erbakan Caddesinde aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Betül Kutlu ile araçta bulunan Özlem Kutlu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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