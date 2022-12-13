Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
38 yaşındaki Ramazan B., husumetli olduğu 25 yaşındaki Emre Rahman Yelseli'yi yaşadığı Küçükkumla Mahallesi'nden otomobiline alarak konuşmak için Kumla Mahallesi'ne götürdü.
Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan B. Yelseli'yi bıçakla göğsünden, Yelseli de Ramazan B'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yelseli'yi Gemlik Devlet Hastanesine, Ramazan B'yi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yelseli hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ramazan B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa
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