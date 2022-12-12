Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "TCSG-907" ve "TCSG-6" botlarının ekipleri düzenledikleri 2 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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