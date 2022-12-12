Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[AA (Arşiv)]
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Emre D'nin kullandığı otomobil, Atatürk Mahallesi Cem Emir Caddesi'nde, Hasan O. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hasan O. ile aynı araçta bulunan Burak K, Ersen D. ve Fethi K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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