İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ve Kartepe ilçelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 759 bin 400 makaron, 52 bin 780 içi tütün dolu makaron, 32 kilogram tütün, 7 kompresör, 10 sarma makinesi, 3 hava kurutma makinesi, 10 elektronik sigara likiti, 149 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.