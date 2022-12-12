Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'de İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ve Kartepe ilçelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 759 bin 400 makaron, 52 bin 780 içi tütün dolu makaron, 32 kilogram tütün, 7 kompresör, 10 sarma makinesi, 3 hava kurutma makinesi, 10 elektronik sigara likiti, 149 TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli
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