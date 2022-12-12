Dawn gazetesindeki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Asıf, Çaman'daki provokasyonu, Afganistan'ın gerçekleştirdiğini ifade etti.

Asıf, Pakistan askerlerinin sınır hattında zarar gören tel örgüleri tamir ettiğini ve Afgan güvenlik güçlerinin bunu engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Askerler arasında olayın büyüdüğünü ve Afgan tarafının ateş açtığını belirten Asıf, ilk saldırıda kimsenin yara almadığını, Afgan tarafının daha sonra ağır silahlarla ateş açtığını aktardı.

Khavaja Muhammed Asıf, Afganların ikinci saldırısında sivil kayıpların olduğunu ve bunun üzerine Pakistan'ın da bu saldırıya cevap verdiğini belirtti.

Pakistan'ın, Afgan güvenlik noktasına ateş açması sonucu 8 ila 9 Afgan askerin öldüğünü dile getiren Asıf, sınırdaki güvenlik komitesinin toplandığını ve Afganistan'ın hatayı kabul ettiğini açıkladı.

Asıf, sınırdaki saldırı sebebiyle Afganistan'ın özür dilediğini, konunun çözüldüğünü kaydetti.

Afganistan tarafından ise Pakistan'dan özür dilendiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'dan Pakistan'a çağrı

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sınırda benzer hadiselerin tekrarlanmasını üzücü olarak nitelendirdi.

Balkhi, bu durumların yaşanmaması için ciddi önlemler aldıklarını vurgulayarak, Pakistan'dan şiddete sebep olacak ve ilişkileri kötü etkileyecek provokasyonları önlemek için önlem almasını istedi.

Olay

Pakistan ordusu dün, Afganistan sınır güçlerinin Çaman-Spin Boldak Hudut Kapısı'nda "sebepsiz ve ayrım gözetmeden" ateş açması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hacı Cuma Gül Nurzey ise basına yaptığı açıklamada, sınırda bulunan Şiro Oba köyünde Taliban mensuplarının karakol inşa ettiği sırada Pakistan askerlerinin engellemeye çalıştığını ve bunun üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını belirtmişti.

Nurzey, ilk belirlemelere göre, 1 Taliban mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını kaydederek, olayda 3 sivilin de yaralandığını aktarmıştı.