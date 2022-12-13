Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final maçları saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Dünya Kupası yarı final maçları 13-14 Aralık tarihlerinde oynanacak. Dünya Kupası yarı final maçları saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;
13 Aralık Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas
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