Salih Y. idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Salih Y. ile araçtaki Buse Sena Y, Yağmur Y. ve Sudenaz Y. ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.