Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Salih Y. idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Salih Y. ile araçtaki Buse Sena Y, Yağmur Y. ve Sudenaz Y. ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası İtfaiye
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