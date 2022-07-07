Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 711 bin lira maliyetli proje kapsamında 75. Yıl ve Hastaneler caddelerindeki çalışmalarla yağmur sularının yolda birikmesi engellenecek, taşkınların önüne geçilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yaptığımız bu çalışmayla yağmur suyu hattımızı yeniliyoruz. Bu vesileyle il genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için çalışıyoruz. Amacımız, halkımıza daha sağlıklı hizmet sunmak" ifadelerini kullandı.