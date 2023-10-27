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Güncel
İHA 27.10.2023 14:43

Konya'da obruk oluşumu sürüyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde farklı bir bölgede 12 metre çapında 7 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'da obruk oluşumu sürüyor
[Fotograf: AA]

Sık sık obruk oluşumların yaşandığı Karapınar ilçesinde gece saatlerinde yeni bir obruk daha oluştu. Vahap Obası mevkiindeki oluşan obruk, bu bölgede oluşan ilk obruk olarak kayıtlara geçti. 

Daha önce oluşan obruklar ilçenin Karakuyu, Yassıca ve Yazamca bölgelerinde oluşuyordu. Son oluşan obruk obruk bölgesinin tam ters bölgesinde meydana geldi. 5 yaylanın yer aldığı merada oluşan obruk stabilize yolun bitiminde yer alıyor. Obrukta en önemli dikkati çeken toprak yarısının 1 metresinin kum olması diğer katmalarının ise toprak olması. Karapınar’a 15 kilometre mesafedeki obruğun çapı 12 metre, derinliği ise 7 metre olarak kayıtlara geçti.

Konya'da obruk oluşumu sürüyor

Bölgeye yakın yerde yaşayan İsmail Dikmen, ilk defa bu bölgede obruk yaşandığını kaydederek, `İşin doğrusu bizim bölgelerin obruk bölgesi olmadığını, obruk oluşmayacağını zannediyorduk. Ancak bu obruk oluşumu bizleri tedirgin etti. Bu bölgelerde daha önce hiç obruk oluşmamıştı. Obruğu köylüler gördü ve biz de yetkililere haber ettik. Gece olması çok şans hem araçlar geçiyor, hem de koyunlar otluyor. Bir de yolun hemen yanında. Büyük bir felaketi ucuz atlattık” dedi. Belediye zabıta ekipleri obruk bölgesinde inceleme yaptı. Yolun hemen kenarında oluşan obruğun olduğu bölgeye şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı.

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