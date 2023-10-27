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Güncel
İHA 27.10.2023 14:41

Hakkari'de Filistin'e destek amaçlı hayır çarşısı kuruldu

Hakkari İl Müftülüğü tarafından işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla “Hayır Çarşısı” kuruldu.

Hakkari'de Filistin'e destek amaçlı hayır çarşısı kuruldu

Merkez Ulu Camii avlusunda gerçekleştirilen ‘Hayır Çarşısı’na gelen İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve beraberindekiler alışveriş yaptılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Sınır tanımayan ve her türlü hukuku ayaklar altına alan uygulamalarıyla Filistin’de terör estiren İsrail, binlerce kardeşimizin ölümüne, on binlercesinin yaralanmasına, yüz binlercesinin evsiz barksız kalmasına ve nihayetinde sağlıklı olanların da yerinden yurdundan edilerek göç etmelerine sebep olmuştur. Bu sınır tanımaz işgale karşı kendi çapımızda neyi yapabiliyorsak onu yapmalı ve mazlum Filistin halkını yalnız bırakmamalıyız. Özgürlüklerine kavuşmaları için var gücümüzle çalışmalıyız. Kudüs ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’yı İsrail’in insafına terk etmemeliyiz. Bu vesileyle yardımsever bayan kardeşlerimizin el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürün ve yöresel yemeklerden oluşan ‘Hayır Çarşısı’ düzenledik. Elde edeceğimiz gelirleri Filistinli kardeşlerimiz için kullanacağız. Çarşıya katkı veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

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