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Güncel
AA 30.07.2023 11:32

Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Beyşehir ilçesinde çaldıkları motosikletlere farklı plakalar taktıkları tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İlçede meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karşı Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlem ve Soruşturma Büro Amirliği ekleri çalışma başlattı.

Farklı mahallelerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili birçok güvenlik kamerası görüntülerini toplayan ekipler, 80 çevre ve güvenlik kamerasından 750 saatlik görüntüyü analiz ederek, şüphelilerin Cuma D. ve Mehmet D. olduğunu tespit etti.

Evlerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler, "motosiklet hırsızlığı" ve çalıntı motosikletlere farklı plaka taktıkları için "resmi belgede sahtecilik" suçundan sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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