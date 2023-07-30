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Güncel
AA 30.07.2023 10:55

Giresun'da onaylı mezbaha sayısı 9'a yükseldi

Giresun'da onaylı mezbaha sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Giresun'da onaylı mezbaha sayısı 9'a yükseldi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2016'ya kadar Giresun, Bulancak, Keşap, Espiye, Şebinkarahisar belediyelerine ait 5 mezbahanın faaliyet gösterdiği belirtildi.

Müdürlük tarafından hazırlanan kesimhane yapım projelerinin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygun görülerek finanse edilmesiyle Tirebolu, Görele ve Yağlıdere belediyelerinin mezbahalarının da ruhsatlandırıldığı vurgulanan açıklamada, Dereli Belediyesi'nin mezbahasının ise bu yıl tamamlanmasıyla faaliyete başlamasına izin verildiği aktarıldı.

Mezbahası bulunmayan ilçelerdeki kasap, lokanta ve marketlerin, en yakın konumdaki ruhsatlı mezbahalardan istifade edebilmeleri için belediyeler arasında işbirliği protokolleri imzalandığına da dikkat çekilen açıklamada, canlı hayvan nakliyesi, kesim ücreti ve karkas etin işletmeye nakli konularında kolaylaştırıcı tedbirler alındığı kaydedildi.

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