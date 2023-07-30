Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.07.2023 11:26

Kapıkayafest'te 3 branşta dereceye girenlere ödülleri verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde ödül töreni düzenlendi.

Kapıkayafest'te 3 branşta dereceye girenlere ödülleri verildi

Bafra Beledisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkayafest'te 16 kilometre ve 700 metre irtifalı güzergahta gerçekleştirilen dağ koşusunda 77 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkekler kategorisinde Cengiz Karaduman, kadınlar kategorisinde Ebrar Yıldız birinci sırayı aldı.

Dağ Bisikleti Tırmanma Yarışı'nda ise büyük erkeklerde Süleyman Sefa Temel, genç erkeklerde Samet Yıldırım ve kadınlarda Duygu Keser birinciliği elde etti.

Festivalde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Yelken Kanat Hedef İniş Yarışması'nda da Ferhat Ersoy birinci, Mustafa Yanıklar ikinci, Necmettin Yakan üçüncü oldu. İlk üç sporcu bu yarışma sonucunda milli sporcu seçildi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara törenle ödülleri takdim edildi.

Ödül törenlerinde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Beşincisini düzenlediğimiz Kapıkayafest ödüllü yarışmalarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Sporcu ve sponsorlarımızla Kapıkaya Festivali’ni daha geniş kitlelere duyurmayı ve uluslararası mecralarda da adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda birbirinden yetenekli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Pikapın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
MSB: Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur
12:07
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti
12:02
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:32
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
11:22
Somali'deki askeri kampa saldırı soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı
11:16
Deniz kaplumbağalarını besleyene 244 bin lira ceza uygulanacak
Endemik Vadi'de hafta sonu yoğunluğu
Endemik Vadi'de hafta sonu yoğunluğu
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Ağva
Yakın Rotalar: Ağva
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ