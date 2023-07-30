Kapıkayafest'te 3 branşta dereceye girenlere ödülleri verildi

Bafra Beledisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkayafest'te 16 kilometre ve 700 metre irtifalı güzergahta gerçekleştirilen dağ koşusunda 77 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkekler kategorisinde Cengiz Karaduman, kadınlar kategorisinde Ebrar Yıldız birinci sırayı aldı.

Dağ Bisikleti Tırmanma Yarışı'nda ise büyük erkeklerde Süleyman Sefa Temel, genç erkeklerde Samet Yıldırım ve kadınlarda Duygu Keser birinciliği elde etti.

Festivalde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Yelken Kanat Hedef İniş Yarışması'nda da Ferhat Ersoy birinci, Mustafa Yanıklar ikinci, Necmettin Yakan üçüncü oldu. İlk üç sporcu bu yarışma sonucunda milli sporcu seçildi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara törenle ödülleri takdim edildi.

Ödül törenlerinde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Beşincisini düzenlediğimiz Kapıkayafest ödüllü yarışmalarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Sporcu ve sponsorlarımızla Kapıkaya Festivali’ni daha geniş kitlelere duyurmayı ve uluslararası mecralarda da adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda birbirinden yetenekli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.