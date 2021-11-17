Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Davut Taktak yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, İsmail Kuzucu’nun kullandığı otomobile çarptı.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi.
Davut Taktak ile İsmail Kuzucu’nun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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