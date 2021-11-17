Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda, A.T. (33) idaresindeki 64 BK 464 plakalı otomobil, önünde seyreden Ö.Y. (65) yönetimindeki 43 AAU 281 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Ö.Y'nin kullandığı otomobil, savrulduktan sonra trafik ışıklarının direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.Y. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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