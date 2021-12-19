Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kar yükünü kaldıramayan caminin şemsiyesi çöktü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da, dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beyşehir ilçesinde, yağış nedeniyle ağırlığı kaldıramayan caminin ters şemsiyesi yıkıldı.
Konya'da kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yola çıkan kar lastiği ve zinciri bulunmayan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.
İlçede kar yağışı nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası da meydana geldi.
Beyşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Merkez Çarşı Camisi'nin önünde bulunan vatandaşları yağıştan koruyan ters şemsiye üzerindeki kar yükünü taşıyamayarak yıkıldı.
Belediye ekipleri zarar gören brandayı alandan kaldırdı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Konya
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