Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığı ile Konya İl Jandarma Komutanlığınca 5 farklı adrese yapılan operasyonda, 11 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve fişek basma makinesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonda, 4 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.
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