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Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da 10 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretildiği bilgisini aldı.
Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda, 10 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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