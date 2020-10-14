Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan filyasyon ekipleri, salgının yayılımını engellenmek için gece gündüz demeden sahada çalışmalarına devam ediyor.

Kentteki Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi'nde görevli 55 filyasyon ekibi, virüsün yayılmasını engellemek için 39 doktor ve yardımcı sağlık personeli ile 24 saat görev yapıyor.

Gece gündüz demeden Kovid-19'la mücadele eden filyasyon ekipleri, bir yandan merkeze telefonla gelen pozitif vaka ihbarlarını değerlendiriyor, diğer yandan sahada temaslı kişileri belirliyor.

Tüm fedakarlıkları göstererek çalışma yapan ekipler, temaslıları belirlemede doğru bilgilendirmenin önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan duyarlı davranmalarını ve kendilerine yardımcı olmalarını istiyor.

"Beyanın doğruluğu filyasyon başarısını çok etkiliyor "

İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Erkan Hirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır, sağlık çalışanlarının salgın ile savaşta, ön safta büyük mücadele verdiğini söyledi.

Halkın sağlığını koruma adına filyasyon ekiplerinin canla başla çalıştığını ifade eden Hirik, şöyle konuştu:

"Kentte, içinde 39 doktorun da görev aldığı 55 filyasyon ekibi bulunuyor. Her pozitif vakaya, filyasyon ekiplerimiz sahaya gittiği zaman, bunlara bir tedavi uyguluyor ve temaslı tespitini yapıyor. Temaslı tespitinden kastettiğimiz son 5 gün içerisinde 15 dakikadan fazla kapalı ortamda maskesiz temas ettiği her kişiyi, biz riskli grupta değerlendirip temaslı listesine alıyoruz ve onunla ilgili filyasyon çalışmamızı başlatıyoruz. Ne kadar doğru şekilde bu bilgiler bize verilirse filyasyondaki ve pandemideki mücadelede o kadar başarılı oluyor."

Hirik, her vakanın temaslılarını tespit ettiklerini belirterek, bu konuda vatandaşların desteğini beklediklerini dile getirdi.

Filyasyon ekiplerinin sahada karşılaştıkları zorluklara değinen Hirik, "Temaslı tespitinde halkımızın verdiği beyanı biz esas kabul ediyoruz ama bu beyanın doğruluğu filyasyon başarısını çok etkiliyor. Aynı evde yaşayan birden fazla kişinin birbiriyle temas etmediğinin beyanlarını gördük. Bu konuda vatandaşların ekiplerimize yardımcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı duyarsız davranışlar ekibin moralini bozuyor

Filyasyon ekibinde görevli doktor Ertürk Yıldız ise pozitif vakalara gittiklerinde ilginç olaylar da yaşadıklarını aktardı.

Yıldız, filyasyon çalışmasında karşılaştığı ilginç olayları şöyle anlattı:

"Evlerine gittiğimiz kişilerden, verdiğimiz tedavileri reddedenler oluyor. 'İlacı kullanmasak ne olur' şeklinde yaklaşımlar oluyor. Temaslılarının tam bilgilerini vermiyorlar. Eve gidiyoruz, evde 5 kişi var ama 'Bir kişi ile temaslıyım, ötekiler daha yeni geldi.' deniliyor. Temasın ne olduğu algılanmış değil. Pozitif vakaya gittiğimizde maskesiz sokakta dolaşanları gördük. 'Çöp atmaya çıktım hocam.' diyor. Veya dışarıda bahçede arkadaşlarıyla karşımıza gelenler oldu. Gecemizi gündüzümüze katarak onların iyiliği için uğraşıyoruz ama böyle vakaları görünce tabi biz de demoralize oluyoruz."

Bazı hastaların iyileştikten sonra kendilerine çiçek gönderdiğini bazılarının ise mesaj attıklarını söyleyen Yıldız, bu geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Filyasyon ekibindeki hemşire Gülsüm Orhan da bazı kişilerin temaslılarını söylemekten çekindiğini vurguladı.

Temaslıların adres bilgilerinin kendilerine doğru şekilde verilmesi gerektiğinin altını çizen Orhan, "Biz bazen temaslının adresini bulmak için bayağı arıyoruz. Karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkabiliyorlar. Pozitif hasta bizi maskesiz karşılıyor, maske takmasını söylediğimizde direnç gösterebiliyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmasını istiyoruz." diye konuştu.