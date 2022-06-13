Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ferhat Koyak yönetimindeki güneş paneli yüklü tır, Seydişehir - Antalya kara yolunun 25. kilometresinde, karşı yönden gelen Ramazan Özkul'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Savrulan iki araç da Mehmet Bozyar yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Özkul hayatını kaybetti, araçtaki eşi Aynur Özkul yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Özkul, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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