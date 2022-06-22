Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iki kamyonun sürücüleri gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli yol uygulamasında şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık
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