Emin Nedim S. (40) idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Cinkaya Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen Emine Tuğrul'a (56) çarptı.

Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğrul, bugün yaşamını yitirdi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kadının, torununa bakmak için bir süre önce kızının yanına geldiği, akşam saatlerinde de yürüyüşe çıktığı öğrenildi.