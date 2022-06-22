Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emin Nedim S. (40) idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Cinkaya Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen Emine Tuğrul'a (56) çarptı.
Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğrul, bugün yaşamını yitirdi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden kadının, torununa bakmak için bir süre önce kızının yanına geldiği, akşam saatlerinde de yürüyüşe çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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