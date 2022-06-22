Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’nin TOMA’sı Marmaris'teki yangına müdahale ediyor
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında, aralarında Denizli’nin de bulunduğu çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında, aralarında Denizli’nin de bulunduğu çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.
Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.
Etiketler: Denizli Emniyet Genel Müdürlüğü Orman Yangını
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