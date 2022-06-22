Burdur'da İl Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yaz ayların gelmesiyle yol denetimlerinin arttığı Burdur merkezini Antalya'ya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında, 10 ayrı uygulama noktası oluşturuldu.

Toplamda 72 personelin katıldığı denetimlere, Jandarma Genel Komutanlığına ait `Sikorsky` tipi helikopterdeki 7 personel de havadan destek verdi.

Helikopterle yapılan denetime Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaz aylarına girilmesi ve okulların tatil olması nedeniyle ülke genelindeki trafik yoğunluğunda artış olduğunu söyledi.

Şu anda tatille çıkanların da yollardaki yoğunluğu artırdığını belirten Vali Arslantaş, Burdur'un kavşak noktasında bulunduğunu, plaka tanımlama sistemi verilerine göre ilden yılda yaklaşık 12 milyon araç geçtiğini aktardı.

Denetimlere havadan helikopterle de destek verdiklerini vurgulayan Vali Arslantaş, `Ekiplerimizin çalışmasını, trafik akışını, hem Karacaören hem de Bucak ilçemizden görmüş olduk` dedi.

Yolculuğa çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Arslantaş, şöyle konuştu:

`Yola çıkmadan önce araçlarının bakımlarını iyi yaptırsınlar, kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını gözden geçirsinler. Yorgun yola çıkmasınlar, kafaları herhangi bir şeyle meşgulse araç kullanmasınlar. Alkollüyken asla direksiyona geçmesinler. Yola çıktıktan sonra trafik işaret ve işaretçilerine, trafik polislerinin gösterdiği trafik akış sistemine uysunlar. Yolculuğun ardından tatilin keyfini aileleriyle ve çocuklarıyla yaşasınlar. Çünkü biz onları çok seviyoruz`.